Кабмін затвердив проект угоди з ЄС про фінансування боротьби з корупцією в Україні

Кабінет міністрів затвердив проект угоди між Україною та Європейським Союзом про фінансування проекту "Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні".

Відповідне розпорядження уряду №884-р від 23 листопада цього року опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр".

"Затвердити проект угоди про фінансування проекту "Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні", - сказано в документі.

Підписати дану угоду уряд уповноважив віце-прем'єр - міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванну Климпуш-Цинцадзе.

"Реалізація угоди дозволить забезпечити ефективне, професійне та незалежне функціонування новостворених установ, відповідальних за боротьбу з корупцією, навчання персоналу кращим європейським практикам...", - зазначається в поясненні до розпорядження, оприлюдненому на сайті уряду.

Також, за поясненням, фінансування проекту буде спрямовано на поліпшення парламентського нагляду за процесом реалізації реформ і можливостей Верховної Ради України аналізувати і вдосконалювати стратегічну і нормативно-правову базу.

Крім того, кошти будуть спрямовані на залучення громадянського суспільства і засобів масової інформації до здійснення антикорупційних заходів, а також до співпраці з зацікавленими місцевими органами влади з метою демонстрації позитивних змін, які може принести ефективна протидія корупції.

Читайте такожКорупція продовжує негативно впливати на торгівлю та інвестиції в Україні - міністр торгівлі США

В анотації до документа сказано, що загальний бюджет проекту становить 16,34 мільйона євро, з яких 15 мільйонів євро є внеском ЄС, а 1,34 мільйона євро - внесок Міністерства закордонних справ Данії.

Допомога буде надаватися у формі спеціалізованої короткостроковій і довгостроковій інформаційно-консультативної підтримки, а також шляхом надання обладнання, проведення заходів з обміну досвідом, навчання та аналітичних досліджень. Реалізація проекту буде здійснюватися в основному в Києві, а також в окремих регіонах України.

Реалізація проекту почнеться наприкінці 2016 року за безпосередньої участі МЗС Данії, яка на даний час вже бере участь в реалізації в Україні антикорупційної ініціативи в рамках Програми розвитку ООН із залученням компетентних установ держав - членів ЄС. Термін реалізації проекту: операційна фаза - 42 місяці, заключна фаза - 24 місяці.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада 2016 року Україна і ЄС підписали угоду про фінансування проекту "Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні" в рамках 18-го саміту Україна-ЄС у Брюсселі.