НАБУ проводить обшуки на низці державних установ
18:21, 08 грудня 2016Суспільство
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Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводять слідчі дії на низці суб’єктів господарювання та державних установ.
Наразі слідчі дії тривають / фото: УНІАН
Про це йдеться в повідомленні на сайті НАБУ.
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Повідомляється, що обшуки проводяться в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом вчинення службовими особами держпідприємства «Адміністрація морських портів України» та його філій, а також суб’єктів господарської діяльності й іншими особами, що контролюють діяльність ДП «АМПУ» та його філій, кримінальних правопорушень щодо заволодіння, замаху на заволодіння державними коштами та їхньої подальшої легалізації.
Наразі слідчі дії тривають.
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