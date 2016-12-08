НАБУ проводить обшуки на низці державних установ

Про це йдеться в повідомленні на сайті НАБУ.

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Повідомляється, що обшуки проводяться в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом вчинення службовими особами держпідприємства «Адміністрація морських портів України» та його філій, а також суб’єктів господарської діяльності й іншими особами, що контролюють діяльність ДП «АМПУ» та його філій, кримінальних правопорушень щодо заволодіння, замаху на заволодіння державними коштами та їхньої подальшої легалізації.

Наразі слідчі дії тривають.