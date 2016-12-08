У вилучених речах Азарова знайдено "цікаві документи" - Аваков

Як повідомив міністр на своїй сторінці у Facebook, правоохоронці зараз їх вивчають.

«Крім картин і портретів Азарова, його пістолетів і шабель, є й багато цікавих документів... Вивчаємо», - написав Аваков.

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«Звернемося до слідства... передати до кінця розслідування експонати до музею», - додав глава МВС.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці під час розслідування однієї з кримінальних справ виявили квартиру в Дарницькому районі Києва, де вилучили предмети антикваріату, нагородну зброю, стародруки, ікони, картини відомих художників Іллі Рєпіна та Василя Тропініна, які належать Азарову.

Знайдені речі, вартість яких, за попередньою оцінкою, становить близько 5 млн доларів, можуть бути використані як речові докази у кримінальних провадженнях, де фігурує Азаров.

Генеральна прокуратура України відкрила і розслідує стосовно Азарова низку кримінальних проваджень, одне з яких розслідується за ч. 5 ст. 191 (незаконне привласнення чужого майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.