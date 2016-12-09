Кожен п’ятий читач УНІАН довіряє часнику в профілактиці грипу, майже стільки ж обирають алкоголь - опитування
Читачі УНІАН висловилися з приводу того, яким профілактичним заходам вони надають перевагу, щоб уберегтися від грипу.
Про це свідчать результати опитування на сайті УНІАН.
Так, 38% читачів відповіли, що задля профілактики грипу вживають вітаміни та інші профілактичні засоби.
При цьому лише 5% зізналися, що зробили щеплення і тому абсолютно спокійні за своє здоров’я.
Водночас 20% респондентів зізналися, що кращим профілактичним засобом є алкоголь.
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На підтримку "народних" засобів – часника та цибулі – висловилися 19% читачів.
18% учасників опитування вважають своє здоров’я достатньо міцним, тому не задумуються про профілактику, та й взагалі грипу не бояться.
Як повідомляв УНІАН, станом на початок грудня 2016 року епідемічний поріг по грипу іта ГРВІ перевищений у ряді областей України та Києві. А у Сумах вже навіть є перша летальна жертва ускладнень після грипу.
При цьому лікарі попереджають про можливу епідемію грипу.
У свою чергу МОЗ констатувало, що цього року сезонний грип прийшов в Україну раніше.