Що ви робите для профілактики грипу? – опитування УНІАН
15:27, 07 грудня 2016Суспільство
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Лікарі вже попереджають про можливу епідемію грипу в Україні.
В Україні в епідемічному сезоні 2016-2017 циркулюватиме штам вірусу грипу Н3N2 (Гонконг) / Фото УНІАН
Станом на початок грудня 2016 року епідемічний поріг по грипу іта ГРВІ перевищений у ряді областей України та Києві.
При цьому лікарі попереджають про можливу епідемію грипу.
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У свою чергу МОЗ констатувало, що цього року сезонний грип прийшов в Україну раніше.
У зв'язку з цим УНІАН вирішив запитати у своїх читачів, які профілактичні заходи вони здійснюють, щоб не захворіти на грип?
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