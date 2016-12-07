Що ви робите для профілактики грипу? – опитування УНІАН

Станом на початок грудня 2016 року епідемічний поріг по грипу іта ГРВІ перевищений у ряді областей України та Києві.

При цьому лікарі попереджають про можливу епідемію грипу.

Читайте такожУ Сумах від ускладнень грипу помер чоловік

У свою чергу МОЗ констатувало, що цього року сезонний грип прийшов в Україну раніше.

У зв'язку з цим УНІАН вирішив запитати у своїх читачів, які профілактичні заходи вони здійснюють, щоб не захворіти на грип?