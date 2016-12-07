Що ви робите для профілактики грипу? – опитування УНІАН

15:27, 07 грудня 2016
Суспільство
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Лікарі вже попереджають про можливу епідемію грипу в Україні.

В Україні в епідемічному сезоні 2016-2017 циркулюватиме штам вірусу грипу Н3N2 (Гонконг) / Фото УНІАН

Станом на початок грудня 2016 року епідемічний поріг по грипу іта ГРВІ перевищений у ряді областей України та Києві.

При цьому лікарі попереджають про можливу епідемію грипу.

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У свою чергу МОЗ констатувало, що цього року сезонний грип прийшов в Україну раніше.

У зв'язку з цим УНІАН вирішив запитати у своїх читачів, які профілактичні заходи вони здійснюють, щоб не захворіти на грип?

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Теги: #епідемія#грип#опитування