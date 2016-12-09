Посадовець ГПУ "погорів" на хабарі – НАБУ (фото)

Співробітники НАБУ та САП викрили на хабарництві заступника одного із відділів ГПУ. Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

Зазначається, що за хабар розміром у 5 тис. дол. посадовець ГПУ мав вплинути на результати позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ГПУ, ініційованої НАБУ.

Мова йде про перевірку, яка здійснювалася в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактами розтрати у грудні 2015 року 1,8 млн грн державних коштів (ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України), розпочатого детективами Бюро у січні 2016 року.

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«За версією слідства, злочин відбувся через укладання договорів на надання послуг з обслуговування між Генпрокуратурою та низкою підприємств із ознаками фіктивності», - йдеться у повідомленні.

Причетна до укладання цих договорів особа — чинний заступник начальника одного з відділів Генеральної прокуратури України, на думку детективів Бюро, намагалася передати 5 000 дол США посереднику для подальшого їхнього спрямування буцімто одному з керівників Державної аудиторської служби України, про що той не знав. Посадовця ГПУ «викрили на гарячому».

Особу затримано за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч.4. ст. 369 Кримінального кодексу України («Надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище»). Вирішується питання про обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу.

Детективи Бюро проводять невідкладні заходи для встановлення інших можливих співучасників злочину із розтрати.