Керівників львівської міграційної служби за хабар засуджено до 5 років ув'язнення

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Раніше за процесуального керівництва прокуратури області виявлено факт одержання неправомірної вигоди керівниками Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області. Зокрема, начальник Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області та його перший заступник вимагали та одержали від підлеглого працівника неправомірну вигоду в сумі 2 000 доларів США та 4 000 грн, за це обіцяли не створювати перешкод у його службовій діяльності.

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Після завершення досудового розслідування, обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні ще у 2014 році було скеровано до суду.

«Відтак, сьогодні 5 грудня, Галицьким районним судом м. Львова у даній справі постановлено вирок. Начальника Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області та його першого заступника визнано винними та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на строк 3 роки та конфіскацією майна», – повідомляє львівська прокуратура.