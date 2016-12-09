Юні волонтери провели у Львові ярмарок солодощів для підтримки десантників ЗСУ (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На ярмарку зібрали гроші і купили для бійців на передовій далекомір.

Сьогодні пристрій урочисто передали бійцям 81-ї десантно-штурмової бригади. Військові вже за кілька днів вирушають на Схід. Окрім далекоміра повезуть побратимам ще й синьо-жовтий прапор із побажаннями школярів.

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Бійці кажуть, що дитячі слова підтримки для них дуже важливі.

Юні волонтери розповідають, що з початку війни вони регулярно проводять ярмарки, пишуть листи захисникам і робитимуть це до перемоги.