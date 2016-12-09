На Донеччині бойовики з великокаліберних мінометів гатили по Пісках - штаб

Минулої доби терористи 15разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

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"Російсько-окупаційні війська зі 120 міліметрових мінометів вели вогонь по наших позиціях в районі селища Піски, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – по Авдіївці, що на Донецькому напрямку", - розповіли у штабі.

На Маріупольському напрямку з мінометів, гранатометів, озброєння БМП та стрілецької зброї були обстріляні Широкине, Талаківка, Мар’їнка, Водяне.

Крім того, пізно ввечері окупанти обстріляли Лобачеве та Новоолександрівку на Луганському напрямку з 82-міліметрових мінометів та зенітних установок.