Брат горе-матері розповів, де поховають заморенного голодом хлопчика

Про це в коментарі ТСН розповів брат горе-матері Ігор Слюсаренко.

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Стало відомо, що прокуратура видала дозвіл на поховання батькові померлого хлопчика Олексію.

Брат і бабуся вбитого малюка були не проти поховати його на батьківщині, на Миколаївщині.

"Це якийсь жах. Не варто зараз сваритися, хто винен. Треба віддати тіло землі", - сказав брат Владислави. Зараз дата і місце похорону уточнюються, розглядаються два варіанти поховання дитини в столиці.

Як повідомляв УНІАН, 20-річна мешканка Києва, уродженка Миколаївської області, на 9 днів залишила в квартирі без нагляду однорічного сина та 2-річну доньку. Повернувшись додому в ніч на 6 грудня, жінка виявила хлопчика мертвим, а дівчинку - в непритомному стані. За життя 2-річної дівчинки борються лікарі. Дії горе-матері кваліфіковані за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці, що спричинило загибель людини). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

7 грудня за клопотанням Київської місцевої прокуратури N1 суд у Києві терміном на 60 діб заарештував горе-матір.