Горе-матері, яка залишила своїх дітей на 9 днів без їжі, "світить" до 8 років в'язниці (відео)

Її звинувачують у залишенні в небезпеці, через яку однорічний син загинув, а дворічна донька потрапила у реанімацію. За це жінці загрожує до 8 років за ґратами, йдеться в сюжеті ТСН.

Як стало відомо, стан дворічної Ані, якій вдалося вижити, покращується. Найближчим часом її переведуть з реанімації до педіатричного відділення. За словами медиків, Аня активна, добре їсть, щоправда, поки що тільки адаптовані суміші.

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Дівчинку та її однорічного братика двадцятирічна мати зачинила у квартирі самих та просто забула про них. Сама у цей час жила у квартирі нового коханця, від якого місяць тому народила ще одну дитину.

Служба у справах дітей вже готує позов до суду про позбавлення її батьківських прав. "Якщо батьки не виконують батьківські обовязки є закон, який передбачає позбавлення їх батьківських прав. Служба у справах дітей буде порушувати позов до суду і залежно від того, яке рішення прийме суд, буде вирішуватись доля дитини подальша", - розповідають у службі у справах дітей.