ФСБ "продовжила" термін попереднього слідства у справі Умерова до "12 лютого 2016 року"

Про це Умеров написав у Facebook і розмістив скан-копію відповідного документа.

«Сьогодні, у День прав людини, отримав з ФСБ повідомлення про те, що термін попереднього слідства у моєму кримінальній справі продовжено до (!?) 12 лютого 2016 року ... так-так - 2016, саме так і написано ...», - написав Умеров.

Як повідомляв УНІАН, російська ФСБ затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня. Окупаційна влада обвинувачує його в екстремізмі.

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Раніше Наталія Поклонська, яка на той час обіймала посаду «прокурора Республіки Крим», заявила, що «у березні 2016 р громадянин Умеров, перебуваючи на території України, виступав в прямому ефірі українського телеканалу АТR, де публічно закликав до порушення територіальної цілісності РФ. Потім виступ Умерова було розміщено в мережі Інтернет».

У серпні так званий «суд» у Сімферополі ухвалив доставити Умерова в психіатричний стаціонар для проведення судово-психіатричної експертизи. У вересні Умерова звільнили з психіатричної клініки в Сімферополі.