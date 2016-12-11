Українці не постраждали під час теракту в Стамбулі – МЗС

Громадяни України не постраждали під час терористичного акту в турецькому місті Стамбул.

Про це повідомляється в мікроблозі Twitter Департаменту консульської служби МЗС України.

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"Уряд Туреччини повідомляє про 29 загиблих і 166 поранених в Стамбулі. Наявність українців серед постраждалих не встановлено", - поінформували у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, в результаті теракту, який стався ввечері 10 грудня, біля стадіону Vodafone Arena в Стамбулі, загинуло щонайменше 29 осіб, ще 166 отримали поранення.

Сьогодні, 11 грудня, в Туреччині оголошено національну жалобу.