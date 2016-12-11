У Туреччині оголосили національну жалобу

У Туреччині після теракту в Стамбулі, в результаті якого загинули щонайменше 29 людей, оголошений національний день жалоби. Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим, повідомляє РБК.

"В результаті жахливих терористичних актів, які відбулися в Стамбулі, 10 грудня 2016 року буде оголошено національну жалобу протягом одного дня", - цитує видання текст документа.

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Згідно з розпорядженням, на всіх держустановах в Туреччині буде приспущено державні прапори.

Як повідомляв УНІАН, у Стамбулі увечері 10 грудня недалеко від стадіону Vodafone Arena стався вибух. Очевидці повідомили, що вибух був чутний в кількох інших районах Стамбула.

Міністр транспорту Туреччини Ахмет Арслан назвав вибух терактом. На своїй сторінці у Twitter він засудив подію та побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.