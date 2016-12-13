Сьогодні суд вирішить долю українського розвідника-зрадника (відео)

13:06, 13 грудня 2016
Суспільство
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СБУ вимагає взяти під варту військового розвідника Івана Без'язикова за підозрою у співпраці з "ДНР".

Сьогодні, 13 грудня, Шевченківський райсуд столиці обиратиме Івану Без'язикову запобіжний захід.

Лише влітку військового звільнили з полону бойовиків, де він пробув більше року.

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Зазначається, що саме тоді він вступив до розвідувального управління терористів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що військового розвідника, полковника ЗСУ Івана Без'язикова затримали за підозрою у співпраці з так званою «ДНР». Згодом цю інформацію підтвердили в СБУ.

Як повідомлялося, 5 липня було звільнено полковника Збройних сил України Без’язикова, який перебував у полоні бойовиків на Донбасі з серпня 2014 року.

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Теги: #суд#полон#ЗСУ#офіцер