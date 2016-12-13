СБУ розповіла деталі спецоперації з викриття українського офіцера-зрадника, звільненого з полону "ДНР"

11:31, 13 грудня 2016
Суспільство
6223 1
оновлено

Служба безпеки України під час багатоходової спецоперації затримала полковника Збройних сил України Івана Без’язикова за підозрою в співпраці з російськими спецслужбами.

СБУ викрила українського офіцера у зраді / apostrophe.com

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

«Ми тривалий час займалися збором доказів, щоб не робити поспішних висновків у цій справі, і наявні матеріали в справі дають нам підстави тепер говорити відкрити прямо, твердо, що Без’язиков дійсно працював і виконував завдання російських спецслужб», – сказав він.

За словами Ткачука, згідно з показами свідків, зрадник отримав військову форму російського зразка, табельну зброю, службове посвідчення, зарплату та авто із шофером.

Читайте такожДва роки у неволі: полковник Без’язиков розповів Порошенку про те, як потрапив у полон

Також Ткачук повідомив, що Без’язиков неодноразово виїжджав до Ростову-на-Дону для отримання інструктажів від кадрових працівників російських спецслужб.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258–3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу, затриманому повідомлено про підозру.

Раніше ЗМІ повідомляли, що військового розвідника, полковника ЗСУ Івана Без'язикова затримали за підозрою у співпраці з так званою «ДНР».

Як повідомлялося, 5 липня було звільнено полковника Збройних сил України Без’язикова, який перебував у полоні бойовиків на Донбасі з серпня 2014 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: "Шпигунська" справа Без'язикова
Теги: #спецоперація#СБУ#офіцер#зрадник