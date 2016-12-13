СБУ розповіла деталі спецоперації з викриття українського офіцера-зрадника, звільненого з полону "ДНР"
Служба безпеки України під час багатоходової спецоперації затримала полковника Збройних сил України Івана Без’язикова за підозрою в співпраці з російськими спецслужбами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.
«Ми тривалий час займалися збором доказів, щоб не робити поспішних висновків у цій справі, і наявні матеріали в справі дають нам підстави тепер говорити відкрити прямо, твердо, що Без’язиков дійсно працював і виконував завдання російських спецслужб», – сказав він.
За словами Ткачука, згідно з показами свідків, зрадник отримав військову форму російського зразка, табельну зброю, службове посвідчення, зарплату та авто із шофером.
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Також Ткачук повідомив, що Без’язиков неодноразово виїжджав до Ростову-на-Дону для отримання інструктажів від кадрових працівників російських спецслужб.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258–3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу, затриманому повідомлено про підозру.
За показами свідків, зрадник отримав військову форму російського зразка, табельну зброю, службове посвідчення, зарплату та авто із шофером— СБ України (@ServiceSsu) 13 грудня 2016 р.
Зрадник у званні полковника співпрацював з розвідувальними структурами бойовиків, які підконтрольні російським спецслужбам— СБ України (@ServiceSsu) 13 грудня 2016 р.
Учора #СБУ завершила багатоходову спецоперацію з «виведення на чисту воду» офіцера-зрадника— СБ України (@ServiceSsu) 13 грудня 2016 р.
Раніше ЗМІ повідомляли, що військового розвідника, полковника ЗСУ Івана Без'язикова затримали за підозрою у співпраці з так званою «ДНР».
Як повідомлялося, 5 липня було звільнено полковника Збройних сил України Без’язикова, який перебував у полоні бойовиків на Донбасі з серпня 2014 року.