СБУ розповіла деталі спецоперації з викриття українського офіцера-зрадника, звільненого з полону "ДНР"

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

«Ми тривалий час займалися збором доказів, щоб не робити поспішних висновків у цій справі, і наявні матеріали в справі дають нам підстави тепер говорити відкрити прямо, твердо, що Без’язиков дійсно працював і виконував завдання російських спецслужб», – сказав він.

За словами Ткачука, згідно з показами свідків, зрадник отримав військову форму російського зразка, табельну зброю, службове посвідчення, зарплату та авто із шофером.

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Також Ткачук повідомив, що Без’язиков неодноразово виїжджав до Ростову-на-Дону для отримання інструктажів від кадрових працівників російських спецслужб.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258–3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу, затриманому повідомлено про підозру.

За показами свідків, зрадник отримав військову форму російського зразка, табельну зброю, службове посвідчення, зарплату та авто із шофером — СБ України (@ServiceSsu) 13 грудня 2016 р.

Зрадник у званні полковника співпрацював з розвідувальними структурами бойовиків, які підконтрольні російським спецслужбам — СБ України (@ServiceSsu) 13 грудня 2016 р.

Учора #СБУ завершила багатоходову спецоперацію з «виведення на чисту воду» офіцера-зрадника — СБ України (@ServiceSsu) 13 грудня 2016 р.

Раніше ЗМІ повідомляли, що військового розвідника, полковника ЗСУ Івана Без'язикова затримали за підозрою у співпраці з так званою «ДНР».

Як повідомлялося, 5 липня було звільнено полковника Збройних сил України Без’язикова, який перебував у полоні бойовиків на Донбасі з серпня 2014 року.