Росіянин за участь у війні проти України отримав 12 років ув’язнення

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України підтримано державне обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням громадянина Російської Федерації у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) КК України», - йдеться у повідомленні.

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У ГПУ зауважили, що зібраними у кримінальному провадженні доказами беззаперечно доведено, що цей громадянин РФ, отримавши у складі Збройних сил РФ навички ведення бойових дій у Чечні, у грудні 2014 року прибув до України, де вступив до незаконного збройного формування «Батальйон територіальної оборони Козачої національної гвардії Всевеликого війська Донського» терористичної організації «Луганська народна республіка». У складі НЗФ він до серпня 2015 року на території Луганської області брав участь у веденні бойових дій проти підрозділів сил антитерористичної операції.

«У ході судового розгляду вину обвинуваченого доведено у повному обсязі, вироком Білокуракинського районного суду Луганської області від 13.12.2016 визнано винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437; ч. 1 ст. 258-3 КК України та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років», - поінформували в ГПУ.