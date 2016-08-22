До відповідальності за участь у війні проти України вже притягнуто 39 росіян – Луценко

16:19, 22 серпня 2016
Політика
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На сьогодні до кримінальної відповідальності за участь у розв’язуванні та веденні агресивної війни проти України притягнуто 39 громадян Російської Федерації.

фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

Він додав, що з цих 39 осіб 31 військовослужбовець збройних сил РФ.

До суду направлено обвинувальні акти стосовно 10 громадян РФ, з них 6 вже засуджені до позбавлення волі на строк від 11 до 15 років.

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Нагадаємо, за словами Луценка ГПУ повідомила про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України та громадської безпеки, миру та міжнародного правопорядку, зокрема, міністру оборони РФ Сергію Шойгу, двом його заступникам та 10 генералам з числа вищого командного складу Збройних сил РФ.

Також ГПУ готує матеріали для оголошення про підозру у посяганні на територіальну цілісність України та веденні агресивної війни президенту Росії Володимиру Путіну та прем'єр-міністру цієї країни Дмитру Медведєву.

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