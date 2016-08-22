До відповідальності за участь у війні проти України вже притягнуто 39 росіян – Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

Він додав, що з цих 39 осіб 31 військовослужбовець збройних сил РФ.

До суду направлено обвинувальні акти стосовно 10 громадян РФ, з них 6 вже засуджені до позбавлення волі на строк від 11 до 15 років.

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Нагадаємо, за словами Луценка ГПУ повідомила про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України та громадської безпеки, миру та міжнародного правопорядку, зокрема, міністру оборони РФ Сергію Шойгу, двом його заступникам та 10 генералам з числа вищого командного складу Збройних сил РФ.

Також ГПУ готує матеріали для оголошення про підозру у посяганні на територіальну цілісність України та веденні агресивної війни президенту Росії Володимиру Путіну та прем'єр-міністру цієї країни Дмитру Медведєву.