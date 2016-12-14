Горбатюк назвав причини повільного розслідування справи про побиття студентів на Майдані

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч відбулася у залі судових засідань Шевченківського районного суду Києва, де потерпілі на знак протесту проти затягування справи фактично живуть уже два тижні.

На численні запитання з приводу затягування розслідування справи про побиття студентів Горбатюк зазначив, що цьому є декілька причин. Зокрема, за його словами, скорочення штату департаменту, що відбулося восени цього року, призвело до того, що цією справою замість трьох слідчих займається лише один. Інша причина - великі черги до експертних установ на проведення тієї чи іншої експертизи.

Крім того, Горбатюк наголосив, що часто суди не сприяють ефективному слідству як у цій справі, так і в інших. Він навів приклад, коли спочатку Апеляційний суд Києва звільнив з-під варти під домашній арешт “беркутівця” Олександра Бєлова, який підозрюється у вбивстві трьох людей 18 лютого 2014 року у Кріпосному провулку, а буквально вчора Печерський районний суд Києва, не дивлячись на розширення обсягу обвинувачення Бєлову, не задовольнив клопотання прокурорів про взяття його під варту і залишив домашній арешт.

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Ще однією причиною повільного руху справи Горбатюк назвав позицію керівництва МВС, яке не бажає відсторонювати від займаних посад правоохоронців попри тяжкі обвинувачення, висунуті їм прокуратурою. Як наголосив Горбатюк, буває навіть так, що прокуратура добивається відсторонення правоохоронців від займаних посад через суд, а їхнє керівництво в апеляційному порядку скасовує таке відсторонення.

Також він заявив, що керівництво МВС могло би притягнути хоча б до дисциплінарної відповідальності осіб, які підозрюються у злочинах проти Майдану, однак цього не робить.

Крім того, Горбатюк заявив потерпілим, що підтримає ідею об'єднання кримінального провадження стосовно колишнього керівника управління громадської безпеки Головного управління МВС у Києві Олега Мариненка зі справою чотирьох екс-”беркутівців”, як тільки справа Мариненка буде передана до суду.

Як повідомляв УНІАН, Шевченківський райсуд Києва розглядає кримінальне провадження проти колишніх «беркутівців» Андрія Дидюка, Миколу Тягнирядна, Євгена Антонова та Юрія Шевченка.

Їх обвинувачують у незаконному перешкоджанні організації або проведенню мітингів (стаття 340 Кримінального кодексу України) та перевищенні службових повноважень (стаття 365 ККУ) 30 листопада 2013 року, коли відбувся силовий розгін студентів на Майдані Незалежності у столиці. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді домашніх арештів.

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30 листопада потерпілі у справі про побиття студентів на Майдані Незалежності блокували будівлю суду на знак протесту проти зволікання з розглядом справи проти екс-«беркутівців».

Зокрема, за словами потерпілих, із чотирьох обвинувачуваних колишніх «беркутівців» двоє постійно не приходять на судові засіданні, посилаючись на хворобу, при цьому не надають жодних підтверджуючих документів.

Потерпілі вважають, що таке затягування буде відбуватись і надалі для того, щоб судове слідство тривало ще два роки, а потім справу закрили за терміном давності, який у цьому випадку становить 5 років.