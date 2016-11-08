Розгін студентів на Майдані: суд арештував майно екс-очільника київської міліції Коряка

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні колегія Апеляційного суду Києва залишила в силі ухвалу Печерського районного суду про арешт зброї, що належить Коряку.

Також суд задовольнив клопотання прокурора, наклавши арешт і на інше майно Коряка – колекцію годинників із дорогоцінних металів, готівкові кошти в сумі 40 тис. євро та 10 тис. доларів.

Крім того, арешт накладено й на дорогоцінні колекційні та рідкісні монети, що, як і зброя, були вилучені під час обшуку влітку цього року у квартирі колишньої дружини Коряка Олени Ширякової в Києві.

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Слід зазначити, що суд не взяв до уваги аргументи адвокатів Коряка та його колишньої дружини про те, що оскільки вони були розлучені ще до оголошення Коряка в розшук, то все майно у квартирі належить Ширяковій, зокрема, й годинники чоловіка, які там були вилучені.

Те, що Коряк після розлучення з дружиною зареєструвався в Сімферополі, суд не визнав доказом того, що вони не проживають разом і не мають спільного майна.

Натомість суд, з огляду на прийняте рішення, узяв до уваги аргументи прокуратури про те, що попри розлучення, вилучені коштовності і зброя належать саме Коряку, а не його колишній дружині.