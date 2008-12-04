Суд розгляне утримання американського мільйонера в Київському СІЗО

Сьогодні о 10.00 Апеляційний суд міста Києва має розглянути клопотання адвокатів американського громадянина Роберта ФЛЕТЧЕРА і керівника компанії «Кінгз Кепітал» Володимира БАНДУРЧЕНКА, які обвинувачуються в шахрайстві з грошима громадян, щодо обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Шевченківський районний суд Києва задовольнив подання міліції про обрання міри запобіжного заходу у вигляді арешту американському бізнесмену, керівнику тренінгів «Як стати мільйонером» Роберту ФЛЕТЧЕРУ, якого підозрюють у заволодінні коштами українських громадян.

За рішенням суду Р.ФЛЕТЧЕР має перебувати в Київському СІЗО №13 протягом двох місяців, відведених законом для проведення слідства. Присутні на засіданні деякі потерпілі у справі громадяни повідомили, що кожен з них вкладав в інвестиційні проекти Р.ФЛЕТЧЕРА від 20 до 300 тис. доларів.

Стосовно Р.ФЛЕТЧЕРА (1963 р.н.) порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.4 Кримінального кодексу України.