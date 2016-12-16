ФСБ допитала Умерова через участь у передачі на українському телеканалі

Про це Умеров написав на своїй сторінці в Facebook.

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«Сьогодні разом з адвокатами Емілем і Едемом були у слідчого ФСБ Скрипки І.А. Дія називається дослідча перевірка. Слідчому було доручено опитати мене щодо одного з моїх включень по скайпу в ефір одного з київських телеканалів. Можливо, ФСБ хоче порушити проти мене ще нові кримінальні справи», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, російська ФСБ затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня. Окупаційна влада звинувачує його в екстремізмі.

Раніше Наталія Поклонська, яка на той час обіймала посаду прокурора Республіки Крим», заявила, що «в березні 2016 р. громадянин Умеров, перебуваючи на території України, виступав у прямому ефірі українського телеканалу АТR, де публічно закликав до порушення територіальної цілісності РФ. Потім виступ Умерова було розміщено в мережі Інтернет».

У серпні так званий «суд» у Сімферополі постановив доставити Умерова в психіатричний стаціонар для проведення судово-психіатричної експертизи. У вересні Умерова звільнили з психіатричної клініки в Сімферополі.

10 грудня ФСБ продовжила термін попереднього слідства щодо Умерова до 12 лютого 2017 року.