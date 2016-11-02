Умерову вручили оновлену постанову про притягнення як обвинуваченого – адвокат

Про це повідомив його адвокат Еміль Курбедінов у відеозверненні, яке розміщене на його сторінці у Facebook.

Як розповів адвокат, сьогодні Умерову винесено «оновлену постанову про притягнення як обвинуваченого, в якій уточнено саме звинувачення у зв'язку з надходженням результатів експертизи». «Я нагадаю, що слідство направляло до ФСБ матеріали, які були зняті на ATR, для того, щоб вони відповіли, чи є там певні елементи екстремізму і т. д. На що, звичайно ж, експертиза відповіла задовільно... Ці дані були включені у постанову про притягнення яу обвинуваченого», – пояснив Курбедінов.

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Захисник додав, що у зв'язку з цим слідчий вирішив провести ще один допит Умерова, але той відмовився від надання будь-яких свідчень на даний момент.

Як повідомляв УНІАН, російська ФСБ затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня. Наталія Поклонська, яка на той час обіймала посаду «прокурора Республіки Крим», повідомила, що стосовно Умерова як «члена екстремістської організації «Меджліс кримськотатарського народу» порушено кримінальну справу.

11 серпня так званий «суд» у Сімферополі задовольнив клопотання слідчого доставити Умерова до психіатричного стаціонару для проведення судово-психіатричної експертизи. Під час судового засідання стан здоров'я Умерова погіршився, його госпіталізували.

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18 серпня співробітники ФСБ РФ вивезли Умерова з лікарні до психдиспансеру для проведення психіатричної експертизи.

Президент України Петро Порошенко назвав примусове утримання Умерова в психіатричній клініці поверненням до сталінських часів.

7 вересня Умерова звільнили з психіатричного стаціонару в Сімферополі.