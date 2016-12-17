У Криму правозахисника запроторили до психлікарні

Про це повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на слова його адвоката Едема Семедляєва.

Йому про це розповіли пацієнти, які там перебувають. Імовірно, Куку помістили в одиночну камеру в перший же день його перебування у психіатричній лікарні – 8 грудня.

Семедляєв стверджує, що причини ізоляції Куку – «надумані»: «Спочатку сказали, що в нього короста, потім – що корости немає, і придумали щось іще».

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Емір-Усеїн Куку був відправлений на примусову психіатричну експертизу 8 грудня. Пізніше того ж дня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя ухвалив продовжити попереднє ув’язнення правозахисника до 8 лютого 2017 року.

Емір-Усеїн Куку є обвинуваченим у так званій «справі Хізб-ут-Тахрір» і перебуває в попередньому ув’язненні з 11 лютого. Його звинувачують у «тероризмі» і причетності до ісламської політичної організації «Хізб-ут-Тахрір», яка визнана терористичною і заборонена в Росії. Цю заборону Москва поширює і на окупований нею український Крим, хоча в Україні ця організація діє легально.