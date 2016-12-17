У Криму правозахисника запроторили до психлікарні
У Криму фігуранта ялтинської «справи Хізб-ут-Тахрір», правозахисника Еміра-Усеїна Куку утримують в одиночній камері психлікарні Сімферополя, куди його відправили на примусову психіатричну експертизу.
Про це повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на слова його адвоката Едема Семедляєва.
Йому про це розповіли пацієнти, які там перебувають. Імовірно, Куку помістили в одиночну камеру в перший же день його перебування у психіатричній лікарні – 8 грудня.
Семедляєв стверджує, що причини ізоляції Куку – «надумані»: «Спочатку сказали, що в нього короста, потім – що корости немає, і придумали щось іще».
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Емір-Усеїн Куку був відправлений на примусову психіатричну експертизу 8 грудня. Пізніше того ж дня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя ухвалив продовжити попереднє ув’язнення правозахисника до 8 лютого 2017 року.
Емір-Усеїн Куку є обвинуваченим у так званій «справі Хізб-ут-Тахрір» і перебуває в попередньому ув’язненні з 11 лютого. Його звинувачують у «тероризмі» і причетності до ісламської політичної організації «Хізб-ут-Тахрір», яка визнана терористичною і заборонена в Росії. Цю заборону Москва поширює і на окупований нею український Крим, хоча в Україні ця організація діє легально.