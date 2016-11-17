Адвокат Умерова заявляє про ймовірне вивезення ще одного кримського татарина до психлікарні
Адвокат заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова Еміль Курбедінов заявляє про ймовірне вивезення співробітниками ФСБ Росії ще одного кримського татарина до психлікарні.
Про це Курбедінов повідомив у Facebook.
"Надійшла тривожна інформація! Зараз чекаємо підтвердження або спростування інформації! Мусліма Алієва, обвинуваченого за 1 ч., ст. 205.5 Кримінального кодексу, за т. зв. справу Хізб-ут Тахрір", з шістьох заарештованих у Ялтинському регіону і Алушті, сьогодні вивезено до психіатричної лікарні, найвірогідніше, для примусової психіатрії", - заявив Курбедінов.
Адвокат розповів, що Муслім Алієв на підтримку Ільмі Умерова відмовився від проходження "добровільної" психіатрії.
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"Ми припускаємо, що ФСБ почала реалізацію масової каральної психіатрії щодо шістьох кримських татар мусульман!", - додав він.
Курбедінов вимагає від російських правоохоронців відмовитися від такого переслідування кримських татар і негайно звільнити Алієва та інших політв'язнів.
Як повідомляв УНІАН, 18 серпня співробітники ФСБ РФ вивезли Умерова з лікарні до психдиспансеру для проведення психіатричної експертизи. Звільнили Умерова з психіатричного стаціонару в Сімферополі 7 вересня.