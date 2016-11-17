Адвокат Умерова заявляє про ймовірне вивезення ще одного кримського татарина до психлікарні

Про це Курбедінов повідомив у Facebook.

"Надійшла тривожна інформація! Зараз чекаємо підтвердження або спростування інформації! Мусліма Алієва, обвинуваченого за 1 ч., ст. 205.5 Кримінального кодексу, за т. зв. справу Хізб-ут Тахрір", з шістьох заарештованих у Ялтинському регіону і Алушті, сьогодні вивезено до психіатричної лікарні, найвірогідніше, для примусової психіатрії", - заявив Курбедінов.

Адвокат розповів, що Муслім Алієв на підтримку Ільмі Умерова відмовився від проходження "добровільної" психіатрії.

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"Ми припускаємо, що ФСБ почала реалізацію масової каральної психіатрії щодо шістьох кримських татар мусульман!", - додав він.

Курбедінов вимагає від російських правоохоронців відмовитися від такого переслідування кримських татар і негайно звільнити Алієва та інших політв'язнів.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня співробітники ФСБ РФ вивезли Умерова з лікарні до психдиспансеру для проведення психіатричної експертизи. Звільнили Умерова з психіатричного стаціонару в Сімферополі 7 вересня.