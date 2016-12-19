У Києві пройшла міжнародна виставка котів (фото)
13:10, 19 грудня 2016Суспільство
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В Українському домі у Києві 17 і 18 грудня пройшла міжнародна "виставка-бал" котів.
Породисті коти продемонстрували свою красу / Фото УНІАН
Переможці конкурсу отримали звання "короля і королеви балу". На перемогу претендували понад 150 представників різноманітних порід.
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Організатором виступив Фелінологічний Альянс України за ліцензією Всесвітньої Федерації Котів WCF.
Як повідомляв УНІАН, у вересні кіт на чолі стада ягнят став зіркою інтернету.
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