У Мінську оголосили дату початку "режиму тиші" на Донбасі

Спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявляє, що ТКГ і контрольовані Росією бойовики висловлюють прихильність до стійкого режиму припинення вогню на Донбасі з опівночі 24 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, сталий режим тиші має стартувати з опівночі 24 грудня. Про це Сайдік сказав на брифінгу за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, який транслювався на телеканалі "112 Україна".

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Зазначається, що бойовики згодились на цю дату.

"Ми, члени Тристоронньої контактної групи, і представники ОРДО і ОРЛО, підкреслюючи необхідність забезпечення миру та спокою у зв'язку з майбутніми святами, підтверджуємо свою прихильність щодо дотримання всеосяжного, стійкого і безстрокового режиму припинення вогню, починаючи з 00.00 годин 24 грудня цього року за київським часом", - заявив Сайдік.

Як повідомляв УНІАН, ситуація в зоні проведення АТО демонструє ознаки подальшого загострення.

Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Ворог значно збільшив кількість випадків порушення режиму тиші, обстрілів українських позицій. Загалом 47 фактів використання зброї проти наших позицій зафіксовано за минулу добу проти 24-х добою раніше», - сказав Мотузяник.

За його словами, найгарячішою точкою залишається напрямок Світлодарської дуги з епіцентром поблизу селища Луганське.