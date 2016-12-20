Бої на Світлодарській дузі: у Полторака повідомили про ознаки подальшого загострення ситуації

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Ворог значно збільшив кількість випадків порушення режиму тиші, обстрілів українських позицій. Загалом 47 фактів використання зброї проти наших позицій зафіксовано за минулу добу проти 24-х добою раніше», - сказав Мотузяник.

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За його словами, найгарячішою точкою залишається напрямок Світлодарської дуги з епіцентром поблизу селища Луганське.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 10.30 на Світлодарському напрямку терористи силами трьох штурмових груп чисельністю по 3-5 осіб здійснили спробу прорвати оборону українських військових.