Бої на Світлодарській дузі: у Полторака повідомили про ознаки подальшого загострення ситуації

13:35, 20 грудня 2016
Війна
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Ситуація в зоні проведення АТО демонструє ознаки подальшого загострення.

Двоє українських військових отримали поранення в результаті стрілянини на Донбасі /

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Ворог значно збільшив кількість випадків порушення режиму тиші, обстрілів українських позицій. Загалом 47 фактів використання зброї проти наших позицій зафіксовано за минулу добу проти 24-х добою раніше», - сказав Мотузяник.

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За його словами, найгарячішою точкою залишається напрямок Світлодарської дуги з епіцентром поблизу селища Луганське.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 10.30 на Світлодарському напрямку терористи силами трьох штурмових груп чисельністю по 3-5 осіб здійснили спробу прорвати оборону українських військових.

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Теги: #АТО#штаб