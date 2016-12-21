У Харкові затягнуло димом одну із станцій метро, людей евакуювали - ЗМІ

У Харкові на станції метрополітену «Метробудівників» сталося задимлення. В результаті цього пасажирів метро евакуювали, пише «SQ».

Повідомляється, що у прес-службі метрополітену заявили, що причини диму на станції наразі з'ясовуються.

"Причини з'ясовуються. Посадка/висадка проводиться на станції" захисників України ", - повідомили в метро.

Читайте такожУ Харкові затвердили бюджет міста на наступний рік

В ДСНС у харківській обалсті повідомили, що за попередніми даними, задимленні сталося між станціями «Метробудівників» та «Захисників України».

Пізніше у прес-службі метрополітену заявили, що дим потрапив до підземки через системи вентиляції.

У Новорічну ніч метро в Харкові працюватиме до 3 години ранку. Крім того, автоперевізникам запропоновано встановити графік руху автобусів, що прямують від станцій мерополитена, до 4:00 1 січня.