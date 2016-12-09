У Києві у трамваї невідомий вистрілив у п'яного чоловіка з травматичної зброї

Як повідомили у відділі комунікації ГУНП у м.Києві, вчора близько 20.00 до чергової частини надійшло повідомлення лікаря про госпіталізацію від будинку на вулиці Старовокзальній у відділення травматології 36-річного уродженця Хмельницької області. У чоловіка лікарі діагностували вогнепальні поранення ніг, попередньо, з травматичної зброї.

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Потерпілий пояснив, що поранення йому спричинив невідомий під час конфлікту у трамваї. Але більш детальну інформацію надати не зміг, оскільки перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Дану подію зареєстровано у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Проводиться перевірка та вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді в Києві правоохоронці затримали злочинця, який вбив чоловіка у тролейбусі.