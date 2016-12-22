"Шансон" оштрафували майже на 300 тисяч гривень за пісню про російський морфлот

Про це повідомляє член Нацради Сергій Костинський в Facebook.

"У трансляції цієї пісні вбачаємо популяризацію і пропаганду ВМФ держави-агресора... Окремо хочу сказати, що засідання Національної ради відвідали бійці полку "Азов" (Національна гвардія України), які також озвучили позицію, що трансляція подібних пісень неприпустима і за фактом є пропагандою ЗС і ВМФ країни-агресора. Нагадаю, на одному з останніх засідань, Національна рада прийняла до відома трансляцію радіо "Шансон" пісні про "російський спецназ" Аріни Крамер", - написав він.

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Як відомо, 8 листопада поточного року вступив у силу закон прочастки музичних творів державною мовою в програмах телерадіоорганізацій через 4 місяці після його затвердження парламентом.

Законом передбачено, що телерадіоорганізації в радіомовленні повинні забезпечувати мінімальну частку пісень українською мовою не менше 35% від загального обсягу пісень протягом доби, зокрема, в проміжках від 7:00 до 14:00 і з 15:00 до 22:00.

У телерадіоорганізаціях, які по радіо поширюють музичні твори, серед яких пісні на офіційних мовах Європейського Союзу за умовами ліцензії становлять не менше 60% загального обсягу протягом доби, повинні забезпечувати частку пісень державною мовою не менше 25% загального їх обсягу.