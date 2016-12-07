Усі найбільші радіостанції дотримуються норми про 25 % україномовних пісень у ефірі - Кириленко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко, коментуючи результати моніторингу виконання закону "Про внесення змін до деяких законів України (щодо частки музичних творів державною мовою у програмах телерадіоорганізацій)".

"Всі мережеві мовники, тобто, найбільші в Україні, виконують квоту у 25%", - сказав він.

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За словами Кириленка, з'явилися повністю україномовні радіостанції, і спостерігається зростання популярності українських виконавців.

"Проблем особливих зараз з реалізацією закону немає. Є деякі хитрі люди, які хочуть вважати квоту за кількістю пісень, а не ефірного часу, але ми потроху приводимо їх до тями", - зазначив Кириленко.

Також, за його словами, тим радіостанціям, які не виконують норму про квоту, були винесені усні попередження.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада набув чинності закон про частку музичних творів державною мовою в програмах телерадіоорганізацій.

Законом передбачено, що телерадіоорганізації в радіомовленні мають забезпечувати частку пісень державною мовою не менш як 35% від загального обсягу пісень, які звучать в ефірі протягом доби, зокрема, не менш як 35% загального обсягу пісень, які звучать в ефірі у проміжку часу з 7.00 до 14.00 і з 15.00 до 22.00.

У телерадіоорганізаціях, які по радіо поширюють музичні твори, серед яких пісні офіційними мовами Європейського Союзу за умовами ліцензії становлять не менш як 60% від загального обсягу упродовж доби, повинні забезпечувати частку пісень державною мовою не менш як 25% від їх загального обсягу.