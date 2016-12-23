Лише кожен четвертий українець вважає успішною реформу поліції - опитування

Відповідні дані опитування оприлюднила соціологічна група "Рейтинг" сьогодні на прес-конференції в Києві.

Згідно з результатами соціологічного дослідження, реформу поліції успішною вважають 28% респондентів, неуспішною - 65%. При цьому соціологи зауважили, що кількість тих, хто позитивно оцінює цей напрямок діяльності влади, зменшилася з початку року у півтори рази.

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Також більшість опитаних вважає неефективною децентралізацію влади: успішною її назвали 22% респондентів, не побачили позитиву у цьому напрямку 62%. У той же час з початку року кількість тих, хто позитивно оцінив цю реформу, також зросла у більш ніж півтори рази.

Опитування проводилося у період 8-18 грудня 2016 року серед населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Було опитано 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.