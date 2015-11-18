Майже чверть українців вважають, що децентралізація може призвести до появи місцевих "князьків" - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані дослідження проведеного Фондом “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” з 9 до 19 жовтня були оприлюднені під час круглого столу “Результати місцевих виборів: перспективи децентралізації”. За словами аналітика Фонду Марії Золкіної, 22% опитаних взагалі не знають про процес децентралізації в Україні, 15% - добре ознайомлені, а 63% - дещо знають про цей процес.

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Експерт зазначила, що майже половина опитаних (49%) виступають за розширення повноважень органів місцевої влади, але в той же час майже третина не визначилася із своїм ставленням до такої перспективи. Відповідно до результатів опитування, 20% виступають проти розширення повноважень органів місцевої влади.

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Відповідаючи на запитання, що дасть децентралізація влади, 24% очікують, що на місцях можуть з'явитися “князьки”, які не будуть ніким контрольовані, зокрема найбільше таких побоювань висловили респонденти в центрі (36%) та на звільнених територіях Донбасу (30%).

В той же час 28% очікують, що внаслідок децентралізації з'являться нові можливості для контролю місцевої влади громадою, 23% очікують покращення якості послуг для громадян, 17% вважають, що децентралізація може призвести до спустошення населених пунктів, в яких невеликі надходження.

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Наскільки децентралізація дасть можливість контролювати місцеву владу, думки респондентів регіонально різняться – на заході України 34% опитаних вважають, що така можливість виникне, а на Донбасі так вважають лише 8%, в центрі - 18%, на півдні - 14%, на сході - 22%.

Похибка опитування не перевищує 2,3%.