У Дніпрі відкрили головну новорічну ялинку (фото)

28-метрова новорічна красуня встановлена на площі Героїв Майдану. Тут також розпочало роботу новорічне містечко, яке зустрічатиме гостей до 22 січня. Головний святковий майданчик відкрили видовищним шоу LED-барабанщиків та концертом музичних гуртів. Подивитися на відкриття ялинки зібралося близько 5 тис. дніпрян.

«Стараємося, щоб місто змінилося на краще. Нехай у наступному році ми всі житимемо в мирі та достатку», – сказав мер Борис Філатов.

Головна ялинка Дніпра – одна з найвищих в Україні. Прикрашають її понад 300 іграшок і яскрава верхівка у формі зірки. Загалом, щоб підсвітити центр міста, знадобилося понад кілометр гірлянд. У новорічному містечку всі охочі можуть поласувати святковими наїдками, придбати гарячі напої та новорічні сувеніри.

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А вже завтра Дніпро вперше зустрічатиме Європейське Різдво. Веселощі розпочнуться тут же, на площі Героїв Майдану, о 18.00. У новорічний вечір і ніч з 31 грудня на 1 січня в центрі міста працюватимуть аніматори, виступатимуть музичні гурти та діджеї. У перший день нового року всіх охочих пригощатимуть тут гарячим бульйоном. 2 січня стане спортивним днем – на площі відбудеться марафон Дідів Морозів, футбольний фристайл і різні естафети. 7 і 8 січня на площі Героїв Майдану проведуть етнофестиваль «Різдво в Країні мрій», на якому виступатимуть відомі українські гурти, зокрема, «Танок на майдані Конго» (ТНМК) і «Воплі Відоплясова».

Для маленьких городян влаштують майстер-класи з петриківського розпису, виготовлення різдвяних зірочок, масок, ліхтариків, ляльок-мотанок. Також у центрі міста можна буде побачити традиційні різдвяні обряди. На Старий Новий рік – 13-15 січня – на центральній площі влаштують видовищний парад з оркестром, мімами, ходулістами, факірами і музиками.

Нагадаємо, 19 грудня у Києві на Софійській площі запалили вогні на головній новорічній ялинці України.

Ялинку на Софійській площі прикрасили трьома кілометрами гірлянд, 42 тисячами ліхтариків та 1 тис. дерев'яних іграшок, над якими працювали народні майстри з Львівщини.

Різдвяне містечко на Софійській площі працюватиме з 19 грудня до 15 січня. Головні заходи проходитимуть у п’ятниці, суботи і неділі та у святкові дні - Миколая, Новий рік і на Різдво. Загалом під час святкувань відбудеться 15 концертів.