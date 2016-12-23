"Масові гуляння, конкурси, концерти": ЗМІ розповіли про новорічні заходи в Харкові

Новорічна святкова програма 31 грудня пройде на площі Свободи, а також в Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького, повідомляє місцевий сайт Городской дозор.

Читайте такожУ Харкові встановили найвищу новорічну ялинку в Україні (фото)

Відзначається, що на площі Свободи вже відкрита головна ялинка міста, працюють каток і новорічний ярмарок. А в Харківському національному академічному театрі опери та балету ім. Лисенко з 24 по 30 грудня та з 2 по 4 січня для школярів міста буде проходити ялинка - новорічний мюзикл «Чарівний замок».