"Масові гуляння, конкурси, концерти": ЗМІ розповіли про новорічні заходи в Харкові
16:30, 23 грудня 2016Суспільство
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У Харкові під час новорічних свят відбудуться масові гуляння, спортивні змагання, конкурси, концерти.
У центрі Харкова вже відкрита головна ялинка міста, працюють каток і новорічний ярмарок / УНІАН
Новорічна святкова програма 31 грудня пройде на площі Свободи, а також в Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького, повідомляє місцевий сайт Городской дозор.
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Відзначається, що на площі Свободи вже відкрита головна ялинка міста, працюють каток і новорічний ярмарок. А в Харківському національному академічному театрі опери та балету ім. Лисенко з 24 по 30 грудня та з 2 по 4 січня для школярів міста буде проходити ялинка - новорічний мюзикл «Чарівний замок».
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