Третина українців вважають, що прийдешній рік буде гіршим за цей – опитування (інфографіка)

У передноворічному опитуванні соціологи з компанії Kantar TNS дізнались, що асоціюється в українців із цим періодом, та чого вони чекають від наступного року.

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Опитування виявило, що третина громадян (34%) очікує погіршення у наступному році в порівнянні із цим. При цьому 41% респондентів сподіваються, що 2017 рік буде точно або скоріше кращим, ніж 2016 рік, а 25% респондентів - що буде таким же, як і цей.

Онлайн-опитування проводилося з 18.11 по 23.11. 2016. Географія дослідження - вся Україна (крім окупованої АРК), міське населення, чоловіки і жінки у віці 18-55 років. Вибірка 1000 респондентів, квотна за статтю, віком, регіоном та розміром населеного пункту.