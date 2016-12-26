Як ви плануєте святкувати Новий рік-2017? – опитування УНІАН

15:00, 26 грудня 2016
Суспільство
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Святкування Нового року відбудеться вже найближчої суботи.

Вже найближчої суботи, 31 грудня, Україна і світ зустрічатиме Новий 2017 рік. У зв'язку з цим УНІАН вирішив поцікавитися у своїх читачів: як ви плануєте святкувати Новий рік-2017?

Як повідомляв УНІАН, головна ялинка країни цього року розташувалася на Софійській площі у Києві. У новорічну ніч святкування тут розпочнеться о 22:00 і триватиме до 2:30. Для відвідувачів обіцяють підготувати святкову програму.

Щоб кияни та гості міста могли потім спокійно потрапити додому чи переміститися на святкування в інше місце, Київське метро та інший громадський міський транспорт працюватиме у Новорічну ніч довше.

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Теги: #опитування#Новий рік#святкування