Опитування: 71% українців підтримують вступ до НАТО, 6% - вірять у військовий союз з Росією

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва разом з Центром Разумкова.

Згідно з даними опитування, на позаблоковий статус покладають сподівання 26% респондентів, ще 6% підтримують перспективу військового союзу з Росією та іншими країнами.

Також, як показало опитування, якби найближчим часом відбувся референдум щодо вступу України до НАТО, у ньому б взяли участь 62% українців, серед яких 71% проголосували б «за», 23% – «проти» , 6% не визначилися.

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Крім того, більшість опитаних (58%) підтримують вступ України до Європейського Союзу і лише 11% населення підтримали б вступ до Митного союзу.

Також опитування засвідчило, що запровадження безвізового режиму є важливим для 44% українців, не важливим – для 50%.

Опитування проведено з 16 по 20 грудня цього року в усіх регіонах України за винятком АР Крим та окупованих територій Донбасу. Загалом було опитано 2018 респондентів, похибка не перевищує 2,3%.