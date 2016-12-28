75% українців вважають, що влада веде країну у неправильному напрямку – опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження, проведеного з 3 по 12 грудня 2016 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Так, згідно з отриманими результатами, 10,2% респондентів підтримують керівництво країни в обраному напрямку, 75,8% - вважають неправильним. Важко відповісти було 13,7% опитаним, відмовились відповідати 0,3% опитаних.

При цьому 47,1% з числа респондентів оцінили економічний стан України як поганий і ще 39,5% як дуже поганий. Вважають стан задовільним - 11%, хорошим - 0,9% і дуже добрим – 0%. Важко було визначитись з відповіддю 1,3%, відмовились відповідати - 0,1%.

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Щодо того, чи краще стане життя в Україні через рік, якщо говорити про Україну в цілому, 32,9% вважають, що буде так само, як зараз; дещо гірше - 28,7%; гірше - 40,8%; набагато гірше – 12,1% опитаних. Прогнозують деяке покращення і просто покращення для України через рік 13% і 13,8% респондентів відповідно. 0,8% вважають, що буде набагато краще. Не визначились з відповіддю - 12,6%.

У ході дослідження методом особистого інтерв'ю було опитано 2040 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% — для показників, близьких до 50%, 2,8% — для показників, близьких до 25%, 2,0% — для показників, близьких до 10%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.