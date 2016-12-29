Скандал довкола квадратних метрів Лещенка: суд у справі про придбання нардепом квартири перенесли

Як передає кореспондент УНІАН, судове засідання, під час якого сьогодні мали розглянути адміністративну справу щодо звинувачення Лещенка в отриманні подарунка, який перевищує максимально можливу суму для отримання подарунка народними депутатами, перенесено на 25 січня.

Як пояснив суддя Володимир Карабань, адвокат Лещенка не прийшов на засідання, тому що був викликаний на допит з іншої справи.

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Сам Лещенко телефоном відмовився коментувати журналістам, що були присутні в приміщенні суду, цю справу, заявивши, що всі питання з неї потрібно ставити його адвокату.

Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції спрямувало до суду протокол щодо перевищення максимального розміру подарунка, отриманого Лещенком як народним депутатом.

Мова йде про так звану «знижку», яку він отримав у процесі придбання квартири в центрі Києва в розмірі 1,8 млн грн.

У разі, якщо суд визнає Лещенка винним у адміністративному правопорушенні, він повинен буде сплатити штраф 3,4 тис. грн та повернути подарунок.