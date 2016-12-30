2016 рік у фото

10:00, 30 грудня 2016
Суспільство
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УНІАН пропонує добірку яскравих світлин від фотослужби агентства, що ілюструють ключові події з життя України у році, що минає. 

Пар над морем в Одесі 2 січня
Пар над морем в Одесі 2 січня /  © УНІАН
Водохреща у Полтаві 19 січня
Водохреща у Полтаві 19 січня /  © УНІАН
Святкування Дня Соборності України на мосту Патона в Києві 22 січня
Святкування Дня Соборності України на мосту Патона в Києві 22 січня /  © УНІАН
Смолоскипна ''Хода єднання'' до Дня Соборності України в Києві 22 січня
Смолоскипна "Хода єднання" до Дня Соборності України в Києві 22 січня /  © УНІАН
Демонтаж пам'ятника радянському діячеві Григорію Петровському у Дніпрі 29 січня
Демонтаж пам'ятника радянському діячеві Григорію Петровському у Дніпрі 29 січня /  © УНІАН
Блокування вантажівок з російськими номерами на Львівщині 13 лютого
Блокування вантажівок з російськими номерами на Львівщині 13 лютого /  © УНІАН
Акція з вимогою припинити бізнес з Росією біля Кабміну 15 лютого
Акція з вимогою припинити бізнес з Росією біля Кабміну 15 лютого /  © УНІАН
Підготовка до демонтажу пам'ятника Володимиру Леніну у Запоріжжі 15 березня
Підготовка до демонтажу пам'ятника Володимиру Леніну у Запоріжжі 15 березня /  © УНІАН
Інсталяція художниці Галини Назаренко з 7000 гільз із зони АТО під час виставки 24 березня
Інсталяція художниці Галини Назаренко з 7000 гільз із зони АТО під час виставки 24 березня /  © УНІАН
Корова під час акції протесту фермерів в Києві 8 квітня
Корова під час акції протесту фермерів в Києві 8 квітня /  © УНІАН
Призначення Володимира Гройсмана прем'єр-міністром України 14 квітня
Призначення Володимира Гройсмана прем'єр-міністром України 14 квітня /  © УНІАН
Всеукраїнський фестиваль писанок на Софійській площі в Києві 23 квітня
Всеукраїнський фестиваль писанок на Софійській площі в Києві 23 квітня /  © УНІАН
''Поливаний понеділок'' у Львові 2 травня
"Поливаний понеділок" у Львові 2 травня /  © УНІАН
Заходи до Дня пам'яті та примирення у Львові 8 травня
Заходи до Дня пам'яті та примирення у Львові 8 травня /  © УНІАН
Виставка військової техніки у Києві 9 травня
Виставка військової техніки у Києві 9 травня /  © УНІАН
Найбільший в світі транспортний літак ‪‎Ан-225‬ ''Мрія'' в аеропорту у Гостомелі 10 травня
Найбільший в світі транспортний літак ‪‎Ан-225‬ "Мрія" в аеропорту у Гостомелі 10 травня /  © УНІАН
Повернення переможниці конкурсу ''Євробачення-2016'' Джамали до Києва 15 травня
Повернення переможниці конкурсу "Євробачення-2016" Джамали до Києва 15 травня /  © УНІАН
Надія Савченко після майже 2 років у російській тюрмі повернулася в Україну 25 травня
Надія Савченко після майже 2 років у російській тюрмі повернулася в Україну 25 травня /  © УНІАН
Ліквідація наслідків трагічного обвалу на Грибовицькому сміттєзвалищі 31 травня
Ліквідація наслідків трагічного обвалу на Грибовицькому сміттєзвалищі 31 травня /  © УНІАН
Марш рівності ''КиївПрайд 2016'' в Києві 12 червня
Марш рівності "КиївПрайд 2016" в Києві 12 червня /  © УНІАН
Звільнені з російської в’язниці Юрій Солошенко та Геннадій Афанасьєв 14 червня
Звільнені з російської в’язниці Юрій Солошенко та Геннадій Афанасьєв 14 червня /  © УНІАН
Випуск курсантів Національної академії внутрішніх справ у Києві 17 січня
Випуск курсантів Національної академії внутрішніх справ у Києві 17 січня /  © УНІАН
Український десантник під час бою з проросійськими сепаратистами в Авдіївської промзоні 24 червня
Український десантник під час бою з проросійськими сепаратистами в Авдіївської промзоні 24 червня /  © УНІАН
Акція в День кримськотатарського прапора у центрі Києва 26 червня
Акція в День кримськотатарського прапора у центрі Києва 26 червня /  © УНІАН
Pokemon GO на вулицях Києва 19 липня
Pokemon GO на вулицях Києва 19 липня /  © УНІАН
Церемонія прощання з загиблим журналістом Павлом Шереметом у Києві 22 липня
Церемонія прощання з загиблим журналістом Павлом Шереметом у Києві 22 липня /  © УНІАН
Учасники хресної ходи УПЦ МП у супроводі правоохоронців біля ''блокпосту'' ОУН на в'їзді до Борисполя 25 липня
Учасники хресної ходи УПЦ МП у супроводі правоохоронців біля "блокпосту" ОУН на в'їзді до Борисполя 25 липня /  © УНІАН
Українсько-американські навчання ''Сі Бриз 2016'' в Одесі 27 липня
Українсько-американські навчання "Сі Бриз 2016" в Одесі 27 липня /  © УНІАН
Зустріч чемпіона та срібного призера Олімпіади-2016 Олега Верняєва в аеропорту 20 серпня
Зустріч чемпіона та срібного призера Олімпіади-2016 Олега Верняєва в аеропорту 20 серпня /  © УНІАН
Парад до 25-ї річниці Незалежності України в Києві 24 серпня
Парад до 25-ї річниці Незалежності України в Києві 24 серпня /  © УНІАН
Українські герої Валерій Чибінєєв, Ігор Гордійчук та Андрій Ковальчук на параді 24 серпня
Українські герої Валерій Чибінєєв, Ігор Гордійчук та Андрій Ковальчук на параді 24 серпня /  © УНІАН
Випробування ракет українського виробництва в Одеській області 26 серпня
Випробування ракет українського виробництва в Одеській області 26 серпня /  © УНІАН
Сонливі першачки 1 вересня
Сонливі першачки 1 вересня /  © УНІАН
Пожежа на місці конфліктної забудови в Святошинському районі Києва 6 вересня
Пожежа на місці конфліктної забудови в Святошинському районі Києва 6 вересня /  © УНІАН
Демонтаж вказівника ''Кіровоград'' на виїзді з декомунізованого міста Кропивницький 13 вересня
Демонтаж вказівника "Кіровоград" на виїзді з декомунізованого міста Кропивницький 13 вересня /  © УНІАН
Затоплені вулиці Одеси після зливи 20 вересня
Затоплені вулиці Одеси після зливи 20 вересня  /  © УНІАН
Зустріч українських паралімпійців в аеропорту 22 вересня
Зустріч українських паралімпійців в аеропорту 22 вересня /  © УНІАН
Еколог-волонтер демонструє низький рівень води у Дніпрі в Києві 30 вересня
Еколог-волонтер демонструє низький рівень води у Дніпрі в Києві 30 вересня /  © УНІАН
Хасиди під час святкування іудейського нового року в Умані 3 жовтня
Хасиди під час святкування іудейського нового року в Умані 3 жовтня  /  © УНІАН
Відведення військ на 1 км уздовж лінії протистояння між селами Богданівка і Петрівське 7 жовтня
Відведення військ на 1 км уздовж лінії протистояння між селами Богданівка і Петрівське 7 жовтня  /  © УНІАН
Переможець ''битви'' котів-гігантів у Києві 8 жовтня
Переможець "битви" котів-гігантів у Києві 8 жовтня /  © УНІАН
Учасники ходи ''Марш Нації'' в Києві 14 жовтня
Учасники ходи "Марш Нації" в Києві 14 жовтня /  © УНІАН
Стратегічні навчання ''Рубіж-2016'' на полігон у Київській області 21 жовтня
Стратегічні навчання "Рубіж-2016" на полігон у Київській області 21 жовтня /  © УНІАН
Перший сніг в Києві 26 жовтня
Перший сніг в Києві 26 жовтня /  © УНІАН
Напередодні голосування на виборах президента США в Американському домі у Києві 8 листопада
Напередодні голосування на виборах президента США в Американському домі у Києві 8 листопада /  © УНІАН
Активісти трощать відділення ''Сбєрбанку'' в Києві 21 листопада
Активісти трощать відділення "Сбєрбанку" в Києві 21 листопада /  © УНІАН
Український військовослужбовець в зоні проведення АТО у Донецькій області 22 листопада
Український військовослужбовець в зоні проведення АТО у Донецькій області 22 листопада /  © УНІАН
Скандальний фасад Київського драмтеатру на Подолі в Києві 29 листопада
Скандальний фасад Київського драмтеатру на Подолі в Києві 29 листопада /  © УНІАН
Четвертий енергоблок ЧАЕС закрили новою захисною аркою 29 листопада
Четвертий енергоблок ЧАЕС закрили новою захисною аркою 29 листопада /  © УНІАН
Зруйновані МАФи біля ринку ''Юність'' в Києві 9 грудня
Зруйновані МАФи біля ринку "Юність" в Києві 9 грудня /  © УНІАН
Презентація першого дослідного зразка нового багатоцільового вантажного літака АН-132D в Києві 20 грудня
Презентація першого дослідного зразка нового багатоцільового вантажного літака АН-132D в Києві 20 грудня /  © УНІАН
Змагання з кросфіту ''Ігри героїв'' в Палаці Спорту у Києві 24 грудня
Змагання з кросфіту "Ігри героїв" в Палаці Спорту у Києві 24 грудня /  © УНІАН
Головна ялинка України на Софійській площі у Києві
Головна ялинка України на Софійській площі у Києві /  © УНІАН

Підбиваючи підсумки року, що минає, УНІАН пропонує пригадати найцікавіші події року, увічнені фотокореспондентами агенції 2016-го.

Зазначимо, за результатами підсумкового опитування на сайті УНІАН, найбільше наших читачів у 2016 році вразили мільйонні е-декларації чиновників, перемога мільярдера Дональда Трампа на президентських виборах у США та націоналізація ПриватБанку.

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Теги: #фоторепортаж#фотогалерея#Новий рік#підсумки#фотопідбірка