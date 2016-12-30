2016 рік у фото
10:00, 30 грудня 2016Суспільство
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УНІАН пропонує добірку яскравих світлин від фотослужби агентства, що ілюструють ключові події з життя України у році, що минає.
Підбиваючи підсумки року, що минає, УНІАН пропонує пригадати найцікавіші події року, увічнені фотокореспондентами агенції 2016-го.
Зазначимо, за результатами підсумкового опитування на сайті УНІАН, найбільше наших читачів у 2016 році вразили мільйонні е-декларації чиновників, перемога мільярдера Дональда Трампа на президентських виборах у США та націоналізація ПриватБанку.
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