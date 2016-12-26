Найбільше читачів УНІАН у 2016 році вразили е-декларації чиновників, перемога Трампа та націоналізація ПриватБанку - опитування

Про це свідчать результати опитування на сайті УНІАН.

Так, 25% читачів УНІАН відповіли, що у 2016 році їх найбільше вразило оприлюдненням електронних декларацій чиновників, з яких українці дізналися про мільйонні статки можновладців та інші цікаві речі в їхньому володінні.

Ще 21% респондентів були найбільше вражені перемогою скандального мільярдера Дональда Трампа на президентських виборах в США.

Націоналізація "ПриватБанку" викликала інтерес у 16% опитаних, а отримані чималі рахунки за опалення – у 13%.

10% читачів УНІАН відповіли, що найбільше їх вразила епопея з безвізовим режимом України з Євросоюзом, який попри всі обіцянки українці в 2016 році так і не отримали.

А ось гучні події закордоном читачів цікавили не дуже: активізація терористичної діяльності, яка цілий рік розгойдувала такі впливові країни як Німеччина, Франція та Бельгія, викликала інтерес у 4% читачів, а кровопролиття в Алеппо, вчинене режимом Асада за підтримки Росії – лише 3%.

Водночас, як виявилося, деякі здавалося б резонансні в українському суспільстві теми не дуже вразили читачів УНІАН: так, перемогу української співачки Джамали на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2016 відзначили лише 3% опитаних, закриття популярного онлайн-кінотеатру Ex.Ua – 4%, а ліквідацію одного з ватажків бойовиків на Донбасі "Мотороли" – лише 1%.

При цьому відеодопит колишнього президента України Віктора Януковича та одіозний театр на Подолі взагалі отримали по 0% голосів від читачів УНІАН.