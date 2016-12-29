В Одесі погоріла на хабарі заступник декана університету ім. Мечникова

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні захисту економіки Нацполіції, 28 грудня під час одержання чергового хабара було викрито і затримано заступника декана університету. Відзначається, що під час проведення негласних оперативно-розшукових дій задокументовано 6 фактів одержання неправомірної вигоди заступником декана на загальну суму понад 20 тис. грн.

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«Жінка, 1971 року народження, напередодні, в середу, затримана при одержанні чергового хабара в сумі 1,5 тис. грн від студентки І курсу за успішну здачу іспитів. Також встановлено, що вона систематично вимагала від студентів неправомірну вигоду за успішну здачу сесій», - відзначили в управлінні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.