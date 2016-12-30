Більше половини читачів УНІАН зустрічатимуть Новий рік "традиційно" з олів’є перед телевізором – опитування

Про це свідчать результати опитування на сайті УНІАН.

Так, 57% читачів відповіли, що зустрічатимуть Новий рік традиційно – з салатом олів’є перед телевізором.

8% опитаних виявили бажання провести новорічну ніч біля головної ялинки свого міста, а 6% надали перевагу святкуванню у клубі чи барі.

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Ще 5% відповіли, що свята проведуть за кордоном.

При цьому 12% заявили, що взагалі не святкуватимуть, тому що зараз не до цього – не ті часи.

Ще 10% взагалі не святкують Новий рік.

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Водночас 1% читачів відповіли, що новорічну ніч вони будуть вимушені провести на роботі, тому ні про яке святкування мови йти не може.

1% респондентів зазначили, що Новий рік 2017 вони зустрічатимуть на службі в зоні АТО.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на Новий рік частина наземного транспорту працюватиме всю ніч. Також буде подовжено роботу метрополітену.