Мода на ялинкові прикраси: як українці "одягають" новорічні ялинки (відео)
Мода на ялинкові прикраси відповідає історичному моменту.
Мода на ялинкові прикраси останнім часом все більше впливає на українців при виборі ялинкових прикрас, адже повністю відповідає історичному моменту, йдеться у сюжеті ТСН.
Зокрема, ляльки з вати були популярними прикрасами на ялинках у тридцяті, кукурудза та огірки – у шістдесяті, казкові герої – у вісімдесяті та монохромні кульки – у двотисячні.
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Сучасні українці, прикрашаючи ялинку «на європейський манер» - монохромними кулями, все ж додають прикраси часів своїх бабусь та дідусів.
Як повідомляв УНІАН, в Одеській затоці, у Чорному морі, майже на 20-метровій глибині дайвери встановили новорічну ялинку.
Сосну прикрасили спеціально підготовленими іграшками і світлодіодними гірляндами. Вбравшись у новорічних казкових персонажів, у тому числі, в зайця, Діда Мороза і Снігуроньку, дайвери під водою, біля ялинки, «водили хоровод і зустріли Різдво».