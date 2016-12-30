Мода на ялинкові прикраси: як українці "одягають" новорічні ялинки (відео)

Мода на ялинкові прикраси останнім часом все більше впливає на українців при виборі ялинкових прикрас, адже повністю відповідає історичному моменту, йдеться у сюжеті ТСН.

Зокрема, ляльки з вати були популярними прикрасами на ялинках у тридцяті, кукурудза та огірки – у шістдесяті, казкові герої – у вісімдесяті та монохромні кульки – у двотисячні.

Читайте такожРятувальники нагадали, як правильно ставити новорічну ялинку (інфографіка)

Сучасні українці, прикрашаючи ялинку «на європейський манер» - монохромними кулями, все ж додають прикраси часів своїх бабусь та дідусів.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській затоці, у Чорному морі, майже на 20-метровій глибині дайвери встановили новорічну ялинку.

Сосну прикрасили спеціально підготовленими іграшками і світлодіодними гірляндами. Вбравшись у новорічних казкових персонажів, у тому числі, в зайця, Діда Мороза і Снігуроньку, дайвери під водою, біля ялинки, «водили хоровод і зустріли Різдво».