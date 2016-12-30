"Я хочу, щоб Одеса боялася": підозрюваний у подвійному вбивстві підтвердив наміри влаштувати теракт

Підозрюваного затримали, коли він виходив з посадки в 7 км від Овідіополя, розповів начальник ГУНП Дмитро Головін, пише Думская.net.

Відзначається, що підозрюваний опору не чинив, і вже доставлений у відділ поліції.

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Крім цього, чоловік підтвердив поліцейським, що хотів влаштувати теракт: «Я хочу, щоб Одеса боялася».

За даними видання, на вбивство він пішов свідомо, але мотиви озвучувати поки відмовляється.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області правоохоронці 29 грудня провели спецоперацію щодо затримання чоловіка, підозрюваного у вбивстві жінки і її 2-річної дочки, а також підпалі їх будинку в Овідіополі. Після гасіння вогню на місці були виявлені обезголовлені тіла.

За даними поліції, 31-річний підозрюваний мав намір на вантажівці в'їхати в натовп в Одесі, щоб убити якомога більше людей. За неофіційними даними, загибла жінка є родичкою співробітника одного з підрозділів ДФС, і перед вбивством і підпалом її будинку зловмисник підпалив житловий будинок податківця. Співробітник ДФС і його сім'я в цей час були відсутні.