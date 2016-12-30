На Одещині поліція затримала підозрюваного у жорстокому вбивстві жінки та дитини

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, підозрюваного затримано в районі села Роксолани Овідіопольського району.

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За даними відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, підозрюваний Дмитро Погорєлов, народився 9 жовтня 1985 року.

«Підозрюється у скоєнні 29 грудня в смт Овідіополь вбивства жінки та малолітньої дитини», - повідомили в главку.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області правоохоронці 29 грудня розпочали спецоперацію із затримання чоловіка, підозрюваного у вбивстві жінки і її 2-річної дочки, а також підпалі їх будинку в Овідіополі. Після гасіння вогню на місці було виявлено обезголовлені тіла. За даними поліції, 31-річний підозрюваний мав намір на вантажівці в'їхати в натовп в Одесі, щоб убити якомога більше людей.

За неофіційними даними, загибла жінка є родичкою співробітника одного з підрозділів ДФС, і перед вбивством і підпалом її будинку зловмисник підпалив житловий будинок податківця. Співробітник ДФС і його сім'я в цей час були відсутні.