Кабмін розширив список міст, в яких можна зареєструвати шлюб за добу

Про це йдеться в оприлюдненому на урядовому порталі розпорядженні від 28 грудня 2016 р. № 1068.

У Кабміні нагадують, що пілотний проект щодо державної реєстрації шлюбу у скорочені строки за обраним заявниками місцем було запроваджено з метою апробації європейських стандартів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.

Наразі він реалізується у найбільш популярних туристичних містах – Києві, Львові, Одесі, Херсоні та на територіях наближених до зони проведення антитерористичної операції – у містах Маріуполі та Сєвєродонецьку.

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«Послугою щодо спрощення реєстрації шлюбу в цих регіонах вже скористалося більш ніж три тисячі пар, що свідчить про неабияку популярність її серед споживачів. Спрощена процедура державної реєстрації шлюбу дозволить оцінити доцільність внесення відповідних змін у сфері державної реєстрації актів цивільного стану», - зазначають у Кабміні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 13 липня 2016 року розпорядженням № 502 підтримав пропозицію Міністерства юстиції про запуск пілотного проекту в деяких населених пунктах, де можна буде упродовж доби зареєструвати шлюб.

За звичайною процедурою між поданням заяви і реєстрацією шлюбу має пройти не менш ніж місяць.