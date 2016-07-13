У зоні АТО запускають пілотний проект: зареєструвати шлюб можна буде лише за добу

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

"Ми сьогодні пропонуємо запровадити пілотний проект в деяких населених пунктах, де можна буде протягом доби за рішенням майбутнього чоловіка і дружини зареєструвати шлюб. Мова йде про прифронтовій зону - про Донецьку, Луганську області. Ми пропонуємо, щоб у Маріуполі, Сєвєродонецьку були відповідні РАЦСи, де можна було скористатися такою послугою", - сказав міністр юстиції Павло Петренко перед прийняттям рішення.

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Також, за його словами, пропонується запровадити цю послугу в Херсоні, Києві, Одесі, Львові.

Петренко висловив сподівання, що через два тижні після прийняття цього рішення місцеві органи влади зможуть уже надавати таку послугу.